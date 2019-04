© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad un passo dal sogno. Dopo il pareggio in pieno recupero nel big match contro la Luiss, la Vis Sezze è ormai vicinissima a fare il suo ritorno in Eccellenza: ultimo anno nel massimo torneo regionale fu nel 2005-2006 con la vecchia denominazione Sezze Setina. Tre anni prima sfiorò addirittura l’accesso in D con il terzo posto finale alle spalle di Lupa Frascati e Isola Liri, evento che poi centrò nella stagione ’97-98 con la vittoria del torneo davanti all’Atletico Formia. Corsi e ricorsi storici, ma ora si guarda al presente, alla bellissima realtà lepina, guidata da un tecnico bravo e navigato come Flavio Catanzani che ha saputo plasmare un gruppo formato dal giusto mix di gioventù ed esperienza. Il punto di vantaggio sugli universitari a 180’ dalla fine è pesantissimo, soprattutto se la Vis dovesse riuscire a conquistare il bottino pieno conservando la prima piazza. I rossoblu sono padroni del proprio destino e gli ultimi confronti sulla carta non sono certo impossibili (Fonte Meravigliosa in casa, Real Latina fuori), rispetto a quelli degli universitari (fuori a Morena e poi in casa contro il De Rossi).Il gol del 2-2 è stato firmato dal difensore Pierpaolo Bucciarelli, uno degli inossidabili: «Adesso dobbiamo solo proseguire, come sempre fatto, a testa bassa. La cosa importante è lottare fino alla fine, senza avere alcun tipo di rimpianto. É un’emozione enorme, arrivata così, allo scadere. Abbraccio tutti i miei compagni, la società e i tifosi, davvero splendidi, che sono venuti a Roma per sostenerci, perché la loro presenza ci ha galvanizzato ed emozionato. Il bello di questa squadra é la sua incrollabile determinazione: nessuno si tira mai indietro e anche quando tutto sembra finito si riesce a tirar fuori quella forza che non tutti hanno e noi, per fortuna, ce l’abbiamo. All’inizio dell’anno ci siamo dati un obiettivo: quello di non avere alcun rimpianto fino al termine della stagione. Adesso ci aspettano due grandi battaglie».Entusiasmo alle stelle per mister Catanzani: «Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi, perché abbiamo giocato alla pari e anche di più, contro una squadra molto forte. Alla fine é stata una partita indirizzata dagli episodi. Abbiamo dimostrato di essere una squadra ‘di paese’, ovvero una formazione che gioca basandosi sulla qualità che le appartiene, unita ad altri valori, come la ‘cattiveria’ e la tenacia. Ho visto i miei ragazzi molto carichi, affamati, avevano lo sguardo fiero e sicuro di chi crede nei propri mezzi e nel lavoro svolto fino a oggi»..Il gol di Pierpaolo non é una casualità? «Nell’ultima amichevole disputata ho voluto provarlo avanzato e ha risposto segnando – prosegue Catanzani - Un gol così arriva per l’aiuto di tutti i compagni, che in tempo brevissimo comprendono qual é anche il lavoro di supporto che devono realizzare».