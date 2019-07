© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la lunga lista di confermati la Vis Sezze ha piazzato i primi due colpi in entrata: si tratta del portiere Giuseppe Caruso e dell’attaccante Paolo Loria. Il primo, originario di Roma, classe ’92, ha esordito nel settore giovanile dell’Aprilia, per poi passare nel 2009 al Real Pomezia in Eccellenza. Poi Aprilia, Colleferro, Virtus Nettuno e Unipomezia. «Sono molto contento dell‘interessamento della Vis Sezze. Mi ha fatto piacere la chiamata del direttore sportivo Fabrizio Di Emma, abbiamo subito trovato l’accordo per poter iniziare questa nuova ed emozionante avventura insieme, perché il desiderio mostrato dalla società di prendere un portiere con le mie caratteristiche era tanta e mi rende orgoglioso il fatto che la scelta sia caduta su di me – afferma Caruso - Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura, sapendo che non sarà facile, ma con la consapevolezza che darò tutto me stesso per centrare gli obiettivi stabiliti dalla società. Sono contento di incontrare nuovamente Fabio Formato, mio compagno in Lega Pro ad Aprilia e anche riabbracciare Paolo Loria, mio ultimo compagno a Nettuno».L’altro acquisto è proprio Loria, ex Falasche, Nettuno (dove ha vinto il campionato Promozione sotto la guida di Flavio Catanzani che ritroverà quest’anno nel club lepino), per poi dominare il torneo di Eccellenza con la squadra della sua città (sempre con Catanzani) segnando ben 23 gol, play-off compresi. Poi l’avventura in Piemonte con la maglia della Borgosesia e il ritorno ad Anzio in D, dove ha giocato soltanto quattro partite e realizzato tre gol, poi costretto a stare lontano dai campi per un infortunio. «Non conoscevo in modo approfondito la società della Vis Sezze, anche se so della sua grande tradizione calcistica. Grazie alle parole del mister ho compreso con più chiarezza le proporzioni di questa società e mi ritengo onorato e orgoglioso di essere stato cercato dalla Vis – afferma il neo acquisto - Le mie prime impressioni come calciatore della Vis sono davvero positive: avverto molto entusiasmo e passione per il calcio, nonchè un viscerale attaccamento nei confronti della squadra. Sono un ragazzo di poche parole e preferisco sempre che sia il campo a parlare».La Vis in queste ultime ore aveva provveduto alla riconferma della punta Ivan Sampaolo, del centrocampista Edoardo Dall’Armi, del difensore Giovanni Dell’Aguzzo e del centrocampista Marco Rosella che si aggiungono a Gabriele Antonucci, Pierpaolo Bucciarelli, Fabio Formato e Gino Paccariè.