La pesante sconfitta esterna contro l’Ostiantica fa suonare l’allarme in casa della Vis Sezze. Si è accesa una spia d’emergenza nella squadra rossoblu, che ha incassato il quinto ko stagionale. Con la finale di Coppa Italia svanita e il primo posto ora a rischio per l’avvicinarsi pericoloso della Luiss (gli universitari distano una sola lunghezza), non è più tempo di sbagliare. La corsa all’Eccellenza, a meno di clamorosi ribaltoni, è ridotta soltanto a queste due compagini: l’Atletico Morena è staccato di otto punti dal vertice e l’ex capolista Fiumicino ha accusato il contraccolpo scalando al quarto posto.Quattro partite come se fossero altrettante finali: il calendario propone già dal turno infrasettimanale di mercoledì 10 il match interno contro il Morandi, poi per la sosta si riprenderà direttamente il 28 con l’attesissimo scontro diretto sul terreno della Luiss, per chiudere le ultime due giornate contro la Fonte Meravigliosa (5 maggio) e il fanalino di coda Real Latina, ormai condannato a ritornare in Prima Categoria. «Dipenderà tutto da noi – ammette il bomber lepino Lorenzo Fiorini – Ci siamo complicati la vita da soli, ma siamo ancora primi. Incontreremo tutti avversari motivati e quindi l’attenzione dovrà essere altissima, anche perché il destino è nelle nostre mani». La Vis mantiene il miglior attacco del girone C (69 reti) in compagnia proprio della Luiss e una difesa imperforabile, la più forte del torneo con 25 gol incassati.