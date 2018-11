© RIPRODUZIONE RISERVATA

In piena corsa su due fronti. Il magic moment della Vis Sezze, che tra campionato e Coppa Italia vuole centrare una storica doppietta. Nella prima competizione occupa il quinto posto in classifica nel girone C a quota 20 (-6 dai play-off, occupati per ora dal tandem Luiss-La Rustica), ma con un gara da recuperare, saltata lo scorso week-end per il maltempo sul terreno dell’Atletico Torrenova. In settimana i lepini grazie ad un gol in extremis del bomber Gabriele Antonucci (classe ’95) hanno agguantato il pass per gli ottavi di finale di Coppa, nonostante la situazione di inferiorità numerica, in casa del Santa Maria le Mole. «Una grande impresa, ma a questo punto vogliamo arrivare in alto in Coppa – commenta il tecnico Flavio Catanzani - Nonostante fossimo in 10, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, non arrendendosi mai e rischiando poco o nulla. Il campionato? Adesso viene il bello. Domenica ci aspetta un match casalingo contro l’Ostiantica, proveniente anch'essa dal passaggio del turno. L’importante è non sottovalutare nessuno». Fra poco si aprirà il mercato di riparazione, ma la Vis cambierà quasi nulla della sua rosa.