Nel girone C tre squadre in lizza per il platonico titolo di campione d’inverno. I favori del pronostico spettano chiaramente alla capolista Fiumicino, che ha un punto di vantaggio sulla Vis Sezze, due sull’Atletico Morena e tre su La Rustica. L’ultimo turno del girone d’andata favorisce gli aeroportuali, che inaugurano il 2019 ospitando un Atletico Lariano ancora a secco di vittorie. Impegno abbordabile, almeno sulla carta, per l’undici lepino che al “Tasciotti” riceve il Real Latina, penultimo della classe e ancora a caccia del primo successo stagionale. Pronostico chiuso? «Niente affatto perché è un derby e può sempre riservare sorprese – afferma l’attaccante Lorenzo Fiorini, 9 gol con la maglia del Tivoli (girone B), prima del passaggio a dicembre ai rossoblu al posto di Matteo Spila, approdato al Terracina – Siamo in un ottimo momento di forma come testimoniano i sei successi consecutivi, ma adesso entriamo in un periodo molto denso di impegni. In mezzo anche la Coppa Italia, perché il 9 avremo l’andata degli ottavi contro l’Ostiantica». Due competizioni importanti, che richiederanno un dispendio notevole di energie, ma la Vis di Flavio Catanzani è in grado di reggere il peso di questa responsabilità.