La Vis Sezze dei miracoli non si ferma più. Lo scivolone del Fiumicino (1-3 contro l’Atletico Morena) ha consentito il sorpasso in vetta alla classifica da parte dei lepini di Flavio Catanzani, implacabili sul terreno della Pescatori Ostia (4-0). Un solo punto di vantaggio (51vs50) per i rossoblu, al sesto risultato utile consecutivo, con l’ultimo stop che risale al derby della Befana contro il Real Latina.Il poker di domenica è arrivato al termine di una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista, in cui la parte del leone l’ha fatta il bomber Lorenzo Fiorini (doppietta), salito a quota 9 in stagione compresa la parentesi iniziale con il Tivoli. «La partita è andata subito in discesa. Abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister, ci godiamo questo momento. Il primato? La soddisfazione è tanta, ma non bisogna abbassare la testa perché già da domani si tornerà subito sul campo per preparare un’altra battaglia, quella di domenica contro il Palocco, dove servirà il supporto di tutti i nostri tifosi».Sulla stessa lunghezza d’onda il centrocampista Edoardo Dall’Armi che ha siglato la rete del 3-0 ed è al suo primo centro: «È stata una grande vittoria, su un campo difficile. Siamo stati bravi a interpretare la partita nella maniera giusta, lottando su ogni pallone, come deve fare una squadra degna di questo nome. Ora viene il bello. Ci aspettano undici finali per il campionato e il ritorno del quarto di finale di Coppa Italia contro il Ferentino (andata 2-0 per la Vis, ndr), da giocare con la dovuta concentrazione. Non dobbiamo assolutamente mollare, perché il nostro obiettivo, come abbiamo ripetuto più volte, è quello di arrivare a maggio, dimostrando a chiunque di aver dato sempre il massimo».