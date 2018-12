© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vetta è lì ad un passo. Il blitz (3-2) di Ostia sul terreno del Morandi proietta la Vis Sezze tra le prime cinque del girone C. Era molto atteso il debutto in prima linea dell’attaccante ex Tivoli Fiorini, schierato nel tridente insieme a Carlini e al giovane Antonucci. Per lui subito buone trame di gioco e sincronismo oliato con i compagni di reparto, anche se è mancato l’acuto in fase realizzativa. Fondamentale era tornare con i tre punti in tasca e l’obiettivo è stato centrato in pieno dai lepini, che grazie anche al pari de La Rustica contro il Falasche rosicchiano due lunghezze in classifica salendo a quota 26, a -6 dalla capolista Luiss Roma di Rambaudi. Domenica prossima al “Tasciotti” è in programma l’attesissimo scontro diretto. Il Sezze, reduce da tre vittorie di fila, deve inoltre recuperare anche il match con il Torrenova, sospeso per maltempo lo scorso 25 novembre.«Siamo in scia delle migliori – afferma il bomber Fiorini, classe ’93, che ha giocato quasi tutto il match, prima di essere sostituito da mister Catanzani a cinque minuti dalla fine – Sono approdato in una società molto importante e parlando con il presidente e gli altri dirigenti, ho capito che quest’anno si vogliono fare le cose in grande. L’intento? Salire di categoria e per questo cercherò di impegnarmi al massimo e spingere il Sezze a centrare questo traguardo. I gol non sono tutto, perché a vincere è il gruppo». Ex Tivoli (15 presenze e 10 gol da gennaio 2017 ad oggi), Lorenzo ha giocato con Fiumicino, Fregene, Marino, Cynthia, Livorno Primavera e Pro Roma (22 reti in 15 presenze) e ha preso il posto del ciociaro Matteo Spila, 7 centri con la maglia rossoblu, approdato al Terracina.