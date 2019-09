© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dopo il rammarico è alto in casa Vis Sezze per il pareggio subìto in rimonta sul terreno del Palestrina. I lepini di Flavio Catanzani hanno sprecato una ghiotta chance considerando che si trovavano a condurre per 2-0, prima di incassare la reazione dei padroni di casa. Era arrivato soltanto un paio di giorni prima e ha subito marchiato la sua prestazione con l’iniziale vantaggio. Per il centrocampista classe 2000 Domenico Stazi la prova della squadra è stata soddisfacente: «Felice per la rete, ma il rimpianto c’è perché abbiamo costruito tante occasioni che potevamo concretizzare. Un aspetto su cui dobbiamo lavorare, perché certe disattenzioni le paghi a caro prezzo». Giudizi condivisi anche dall'esterno Giovanni Dell’Aguzzo, autore del momentaneo 2-0. «Il primo tempo è stato perfetto. Potevamo stare sopra di tanto, ma il calcio è uno sport che non ti regala nulla. Gli episodi hanno fatto la differenza. Lavorando sugli errori si potrà soltanto crescere e guardare al prosieguo del campionato con ottimismo».