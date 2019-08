© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani alle 18 allo stadio "Tasciotti” la Vis Sezze ospiterà il Ceccano, ma nella giornata di oggi i rossoblu sono scesi in campo nel secondo test al centro sportivo “Fulvio Bernardini” contro i padroni di casa della Roma U18. La vittoria è andata ai giallorossi che si sono imposti per 3-1 grazie alle reti di Ciervo e alla doppietta di Tueto Fotso; per i lepini in gol il neo acquisto Loria su calcio di rigore. «Una prova comunque positiva - ha commentato il tecnico della Vis Flavio Catanzani – I carichi sono ancora pesanti, stiamo lavorando da poco. Abbiamo sciupato qualcosina sotto porta, ma ho approfittato per provare diversi elementi e nuovi meccanismi».Il Sezze era già sceso in campo nei giorni scorsi contro il Latina 1932 di serie D (4-0 il risultato a favore dei nerazzurri). «I nuovi pian piano si stanno integrando con i vecchi dello scorso anno – prosegue Catanzani - Giorno dopo giorno andrà sempre meglio. Il tempo svelerà il gran potenziale di cui dispone questo gruppo. L’ossatura è buona, ci siamo rinforzati in diversi reparti e i nuovi arrivi porteranno sicuramente linfa vitale ed esperienza. Partiamo da una base molto forte, il campionato è molto difficile, ma noi saremo pronto a rivestire il ruolo di outsider».