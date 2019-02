© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Provo sensazioni molto positive e non può essere altrimenti, dopo una serie molto lunga di vittorie, unite a prestazioni convincenti. E’ una sfida importante ma non decisiva e ci arriviamo con il morale a mille. Sicuramente una sfida che regalerà bel calcio, da vivere con intensità, cavalcando la grande passione per i nostri colori”. Il presidente della Vis Sezze Marco Gaeta carica i suoi per il big match di domani (ore 11) quando allo stadio “Augusto Tasciotti” arriverà la capolista Fiumicino, che è reduce da sette risultati utili di fila. Due soli punti dividono le due compagini (49vs47) e all’andata lo scorso 30 settembre gli aeroportuali vinsero 3-2.«Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della partita, però, allo stesso tempo, darle il giusto peso: dopo questa sfida ne mancheranno altre dodici prima del termine del campionato e, quindi, non potrà in ogni caso rivelarsi decisiva. Certo, un risultato positivo, oltre a permetterci di balzare in testa alla classifica, ci darebbe un’ulteriore spinta da un punto di vista emotivo», prosegue il patron lepino. Una sfida nella sfida soprattutto nei reparti arretrati che sono i primi due del girone C: il Fiumicino vanta soltanto 18 gol subìti, davanti ai setini (19).«Ci giochiamo il primato, ma sappiamo perfettamente che quella di domenica sarà soltanto una tappa. Dobbiamo interpretare la gara come sappiamo fare, facendo particolare attenzione ad ogni situazione», afferma il tecnico Flavio Catanzani. Per la Vis tre giorni dopo ci sarà l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia (ritorno il 27) e soprattutto ci sarà l’onore di essere l’unica compagine pontina ancora in corsa su due fronti. Avversario l’ostico Ferentino, che dopo un’ottima partenza nel girone D è sceso al sesto posto. «Prima di pensare alla Coppa, il nostro unico pensiero è al Fiumicino e l’auspicio è di assistere ad un grande spettacolo dentro e fuori dal campo», chiosa Catanzani.