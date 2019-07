Vis Sezze, ecco De Falco

La Vis Sezze cala il poker e ufficializza un nuovo acquisto alla corte di mister Flavio Catanzani: stiamo parlando di Alessandro De Falco dopo aver accolto nella giornata di ieri il terzo acquisto, Matteo Cioè. De Falco è nato a Nettuno, classe '99, e nasce come ala offensiva ma nel corso degli anni si è adattato anche a fare l'esterno di centrocampo impegnandosi a fondo e praticando con fervore ogni ruolo affidatogli. La sua biografia calcistica lo vede esordire a Nettuno, a due passi da casa, per poi passare nel settore giovanile della Lazio a nove anni – nel quale militerà fino ai quindici - vestendo la maglia dei giovanissimi nazionali. Poi il passaggio al Footbal club, a cui seguì la partecipazione al campionato allievi elite nella Romulea, riuscendo a vincere il titolo regionale. Dopo un anno nella selezione juniores é tornato vicino casa alla Virtus Nettuno e lo scorso anno a Pomezia, sfiorando la promozione diretta in serie D. Queste le sue prime dichiarazioni come nuovo componente della nostra grande famiglia! "Per prima cosa, ci tengo a dire che ho seguito il cammino vittorioso della Vis durante l’intera scorsa stagione e, dopo aver deciso di non rimanere a Pomezia, una volta venuto a conoscenza dell’interessamento della Vis, mi sono informato e ho ricevuto da più di qualcuno rassicurazioni sulla solidità del progetto di crescita della società: l’ho trovato davvero interessante e intrigante, perché non limitato a questa stagione che ci vedrà impegnati in Eccellenza, ma inteso a portare frutti per i prossimi anni“.

