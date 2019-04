Vis Sezze e Luiss: una poltrona per due

Decisamente accesa la lotta per il primato del Girone C tra la capolista Vis Sezze e la Luiss, che in segue a un solo punto di distanza. Per questo motivo i prossimi turni saranno fondamentali per entrambe le formazioni. La Virtus Olympia, con i suoi otto punti di penalizzazione, non deve fallire il prossimo impegno (sperando che il Real Latina perda) per inseguire le ultime speranza di salvezza. Nel Girone D, il Mistral ha quattro punti di vantaggio sul Formia e possono essere gestiti nelle prossime uscite. Accesa anche la lotta salvezza tra Casalvieri che ha tre punti di vantaggio sul fanalino di coda dell'Aurora.

Ultimo aggiornamento: 18:06

