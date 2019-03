Vis Sezze, Drogheo: «Noi non ci arrendiamo mai»

In casa Vis Sezze c'è entusiasmo per aver vinto sul rettangolo verde della Dilettanti Falasche. Ecco le dichiarazioni di Alessandro Drogheo, giocatore rossoblù sul match vinto: «Quella di oggi è stata una partita complicata. Sapevamo che non era facile, sia per il campo, ma anche per la squadra avversaria, che già all'andata ci aveva messo in difficoltà. Abbiamo approcciato molto bene la partita, creando tante occasioni da gol, ma siamo stati anche sfortunati negli ultimi metri. Anche questa volta la squadra ha dimostrato di non arrendersi mai, fino all'ultimo pallone giocabile. Ora godiamoci questi tre punti...ne mancano sempre di meno alla fine e non vogliamo abbassare la guardia! Dobbiamo prepararci bene per questa settimana molto importante, perché domenica ospiteremo l'Atletico Morena, che é una delle candidate alla vittoria finale, che proverà ad accorciare le distanze. Dovremo essere umili e concreti!».

