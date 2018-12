© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpaccio della Vis Sezze, che ha ingaggiato l’attaccante Lorenzo Fiorini (classe ’93), ex Pro Roma e Tivoli, dove aveva firmato ben 9 reti nel girone B. Approda al club lepino un bomber di sicuro rendimento, che potrà consentire al tecnico Flavio Catanzani un’ampia scelta soprattutto nel reparto offensivo. Vis in piena corsa su due fronti tra campionato e Coppa Italia. Nella prima competizione occupa il quinto posto in classifica nel girone C a quota 23 (-6 dai play-off e occupati per ora dal tandem Luiss-La Rustica), ma con un gara da recuperare sul terreno dell’Atletico Torrenova. Domenica 9 dicembre saranno di scena in trasferta contro il Morandi, che si trova attualmente in 11esima posizione. In Coppa invece i rossoblu hanno agguantato il pass per gli ottavi eliminando il Santa Maria delle Mole. Cresce bene anche il settore giovanile grazie all’affiliazione con l’Empoli: le due società sono legate da tre anni da un accordo di collaborazione e ad inizio settimana allo stadio “Tasciotti” era presente Diego Rognini, supervisore tecnico del progetto Empoli Academy, che ha coordinato con gli istruttori setini sedute d'allenamento dinamiche e mirate, focalizzate sull’interazione di gruppo dei bambini e l'affinamento di aspetti tecnici.