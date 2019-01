© RIPRODUZIONE RISERVATA

La caduta improvvisa nel derby contro il Real Latina poteva suonare come un campanello d’allarme. «Una semplice battuta d’arresto – commenta il tecnico della Vis Sezze Flavio Catanzani – Ci siamo ripresi immediatamente, vincendo prima in Coppa Italia sul campo dell’Ostiantica e poi in campionato superando un avversario ostico come la Lupa Frascati. La reazione c’è stata ed era quello che avevo chiesto ai miei ragazzi. Il carattere e lo spirito d’unione fanno parte integrante del dna di questa squadra che lo sta dimostrando ogni volta». I lepini, ad un passo dai quarti di finale, in campionato nel girone C hanno nuovamente agguantato il secondo posto a quota 38 (ex aequo con l’Atletico Morena), restando a due sole lunghezze di ritardo dalla leader Fiumicino. «E’ un torneo apertissimo e molto equilibrato che si risolverà all’ultimo – affermano in coro il centrocampista rossoblu Marco Rosella e l’attaccante Gabriele Antonucci - La nostra filosofia è di non mollare mai, consapevoli che la scintilla giusta sarebbe potuta arrivare da un momento all’altro. L’intento è di imporre il nostro gioco con il possesso palla, senza mai farci influenzare da altro e per questo va dato merito al nostro mister, che dimostra di avere fiducia nei nostri mezzi e ci infonde la giusta dose di tranquillità». Non poteva chiedere regalo più bello il presidente Marco Gaeta, dopo la nascita del piccolo Matteo.