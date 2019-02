© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dopo si respira l’aria della grande impresa. Il sogno del double campionato-Coppa è ancora tutto apertissimo in casa della Vis Sezze e la conferma è arrivata dall’accesso alle semifinali dopo il pirotecnico pareggio (3-3) di Ferentino. Una partita incredibile, con i lepini che erano addirittura sotto 3-0 alla fine del primo tempo e anche in inferiorità numerica. L’eliminazione era ad un passo, ma nella ripresa è successo l’impensabile con la spettacolare tripletta del giovanissimo esterno offensivo Gabriele Antonucci. Sei gol attualmente in campionato, si è rivelato il protagonista assoluto.«Una reazione da grande squadra. Non abbiamo mai mollato anche sotto di tre reti e con un uomo in meno – sottolinea il man of the match – Merito di un gruppo compatto e del nostro allenatore Catanzani che ci ha sempre invitato a non mollare mai. Il Ferentino nella prima frazione ci ha creato tantissime difficoltà, poi però siamo stati bravi a non disunirci e a portare a casa una qualificazione meritatissima nell’arco dei 180'».Ma prima delle semifinali (tra le quattro in lizza anche Corneto Tarquinia, Compagnia Portuale e Città di Paliano) che saranno sorteggiate dal Comitato regionale il 13 e il 27 marzo – la Vis deve pensare esclusivamente al campionato, in cui c’è da difendere l’attuale leadership con l’obiettivo di allungare sul Fiumicino, distante una sola lunghezza. Domenica i pontini saranno di scena sul terreno del fanalino di coda Virtus Olympia e gli aeroportuali ospiteranno l’Atletico Torrenova.