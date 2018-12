© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vola al secondo posto solitario nel girone C la Vis Sezze. Sesto successo consecutivo, in 16 giornate raccolti 35 punti (-1 dalla leader Fiumicino), il miglior reparto offensivo con 38 gol e la seconda difesa con 16 reti incassate. Numeri che confermano il momento d’oro dei lepini di Flavio Catanzani, che hanno chiuso il 2018 con il successo al cardiopalma sul terreno della Fonte Meravigliosa e guardano già alla ripresa dopo le festività natalizie: al “Tasciotti” il prossimo 6 gennaio arriverà il Real Latina, penultimo della classe a quota 6, in un derby pontino che è quasi un testa coda. Vis in piena corsa anche in Coppa Italia, perché tre giorni dopo giocherà l’andata (ritorno fissato il 23) degli ottavi di finale contro l’Ostiantica. Tra i protagonisti c’è il numero uno rossoblu Manuel Micheli: «Il gruppo è molto unito e compatto. Ci crediamo, stiamo dando fondo a tutte le nostre energie fisiche e mentali. Dobbiamo stare più attenti ancora a certi meccanismi, ma la strada da seguire è questa. Il campionato è molto incerto, c’è tanto equilibrio». In prima linea oltre al bomber Fiorini (stranamente a secco nell’ultimo match) c’è il tandem composto da Antonucci e Sampaolo. Il primo ha deciso il precedente scontro diretto con la Luiss e il secondo con la sua esperienza è tra i trascinatori. Entrambi sono a quota 5. «Anche nei momenti difficili sappiamo sempre come reagire – afferma il privernate Sampaolo – La squadra è forte e lo sta dimostrando. Siamo un gruppo che sa quello che vuole e sarà fondamentale restare incollati fino alla fine alle posizioni che contano».