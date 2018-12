Vis mezze domina sul campo dell'Atletico Torrenova e si rilancia in campionato

Vis Sezz vittoriosa nel recupero di campionato ai danni dell’Atletico Torrenova e scala posizioni in classifica. Un primo tempo equilibrato nel quale le due squadre si danno battaglia senza riouscire a trovare il varco giusto per farsi male. . Nella ripresa, al 10', la formazione ospite passa in vantaggio. Primo sigillo di Fiorini che infila Brugnettini dopo esser stato lanciato da Antonucci: conclusione secca, palla che scheggia il palo e si infila in rete. Poco dopo arriva anche la seconda gioia in maglia rossoblu di Fiorini. L'ex Tivoli, splendidamente servito da Dall'Armi, stoppa sul limite dell'area e bruca Brugnettini con una rasoiata micidiale. Verso la mezzora la Vis Sezze la chiude. Strepitoso Antonucci che anticipa Brugnettini in uscita, gli ruba la palla e la smista al centro per l'accorrente Piccaro. La conclusione di quest'ultimo viene respinta, sulla ribattuta si fionda Drogheo che trova il varco giusto e firma il 3-0 per la Vis.





Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA