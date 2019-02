Stagione molto positiva per la Vis Aurelia, che sta dimostrando di potersi giocare qualcosa di importante in questo campionato di Seconda Categoria. Il responsabile Sebastiani è molto ottimista in vista del big match con la Vittoria Roma: "Veniamo da una vittoria importante su un campo quasi proibitivo, però abbiamo sofferto troppo nel finale, dobbiamo assolutamente gestire meglio il risultato. La stagione è positiva, prestazioni molto convincenti unite a successi degni di nota, stiamo ben figurando anche nelle gare in cui non riusciamo a portare a casa dei punti. La Vittoria Roma è una rivale ben attrezzata, all'andatao vincemmo con l'uomo in meno".

