Vis Artena, Punzi: «Un successo per la quota salvezza»

La Vis Artena si appresta ad affrontare la Lupa Roma, gara valida come la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, girone G, presso lo stadio Montefiore di Rocca Priora. Si tratta di un delicato match: tanti sono i fattori da tenere in considerazione, su tutti la Lupa è alla disperata ricerca di punti per la salvezza e le condizioni del terreno di gioco: un campo in erba fino a ieri pieno di neve e che, con la pioggia di oggi, domani risulterà pesantissimo. Mister Francesco Punzi però assicura che «come ogni partita ce la giocheremo a viso aperto». L’obiettivo «sono i tre punti per aggiungere un ulteriore tassello per il raggiungimento della quota salvezza» aggiunge il tecnico rossoverde. A nche il presidente Roberto Matrigiani invita i suoi giocatori a non sottovalutare la sfida: «la partita di domani con la Lupa Roma è molto pericolosa: il mister sta tartassando i ragazzi, spronandoli a mettere la massima determinazione in campo. Ma si giocherà su un terreno in erba naturale allentato dalle condizioni meteo di questi giorni e ci potrebbero essere dei rischi per un’inconscia sottovalutazione visto che la nostra è una squadra molto giovane».

