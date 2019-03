VIs Artena, Punzi: «Fondamentale recuperare energie per il rush finale»

Allenamento condito da un'amichevole contro il Murolo, compagine che milita nel campionato di Eccellenza, per la Vis Artena del tecnico Punzi. La compagine rossoverde si sta così preparando alla ripresa del campionato: dopo la sosta nel weekend, infatti, la Vis Artena affronterà in trasferta il Città di Anagri. Il tecnico Punzi ha così commentato il momento dei suoi: «Questo test nella sosta è stato importante. È stata una settimana in cui abbiamo lasciato molta libertà ai ragazzi, ora riprendiamo martedì sperando di averli aiutati a recuperare energie mentali e fisiche per le ultime 8 sfide».

Ultimo aggiornamento: 20:40

