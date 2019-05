© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Vis Artena Roberto Matrigiani ha annunciato pochi minuti fa l'addio alla società rossoverde. Non resterà nei quadri dirigenziali nemmeno il figlio Matteo. Queste le parole dell'ormai ex massimo dirigente della Vis Artena alla vigilia dell'ultima gara di campionato di domani contro il Castiadas.«Una decisione sofferta e maturata nel corso del tempo. E’ stato un percorso bellissimo quello del sottoscritto con la Vis Artena: ho preso questa squadra con un piede e mezzo in Promozione e quattro anni dopo stiamo chiudendo il primo campionato di serie D della storia con oltre 50 punti. Oggi siamo stati a pranzo con tutti i ragazzi e lo staff tecnico ed è stata una fantastica giornata: porterò con me lo splendido ricordo di tutti loro».Poi, Matrigiani, spende parole importanti per un calciatore in particolare: «L’emblema di questa stagione a mio modo di vedere è stato Ruggero Panella, un uomo e un giocatore che ho fortemente voluto e che per tanti non poteva giocare in serie D: bene, ha giocato 38 partite su 38 da autentico protagonista. Penso di aver fatto il massimo con questo club e sinceramente non so se sarei capace di fare di più, per questo ho deciso di lasciare».L'idea di un ripensamento, al momento è davvero lontana: «La decisione irrevocabile è diventata certezza dopo aver parlato con mio figlio Matteo, il quale mi ha comunicato di voler chiudere il suo rapporto dirigenziale con la Vis Artena dopo la partita col Castiadas. In questi quattro anni ho tolto tempo prezioso alla mia famiglia e spesso ho dovuto subire cose che mi hanno ferito: questo non è più tollerabile. Ringrazio tutti quei tifosi che mi hanno sostenuto e spronato ad andare avanti e in questo modo voglio preservare anche la mia amicizia con un vero e proprio fratello come Sergio Di Cori, grazie al quale ho potuto togliermi delle soddisfazioni importanti che altri personaggi, nei dieci anni di proprietà Di Cori precedenti al mio arrivo qui, non sono riusciti lontanamente ad avvicinare. Domani mi godrò al meglio questa ultima giornata di campionato con la Vis Artena che sento una mia creatura e che rimarrà un ricordo indelebile per me. Ma avevo bisogno di voltare pagina e sono pronto a vivere una nuova avventura in un mondo del calcio di cui sono totalmente innamorato».