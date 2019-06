Vis Artena, la società tributa Punzi

La Vis Artena ha comunicato che sta ricercando diversi profili per il dopo Punzi. La società ha ringraziato il suo ex allenatore (che si è dimesso) a nome del presidente Sergio Di Cori e di tutto lo staff dirigenziale per l'ottimo lavoro svolto. Un percorso iniziato in Eccellenza e proseguito con un'ottima stagione sfiorando la zona playoff in serie D. «Punzi si è indubbiamente rivelato prezioso per la squadra artenese, svolgendo un ottimo lavoro. A Francesco, a Cristian Quercioli e a Fabrizio Tiberti, gli auguri di trovare le migliori fortune professionali nelle prossime avventure che saranno chiamati a vivere”. Inoltre, la società rossoverde comunica che “data la delicatezza della situazione, i profili dei possibili sostituti verranno valutati e analizzati con calma e accuratezza».

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA