Vis Artena attivo sul mercato. Via due portieri, potrebbe arrivare Rausa

Il calciomercato entra nel vivo anche per la Vis Artena che fa dei movimenti sia in entrata che in uscita che saluta in questa finestra due portieri: il’96 Gianluca Sabelli ed il ’99 Andrea Florio. Sempre nello stesso ruolo invece per il mercato in entrata, è arrivato l’estremo difensore clase 1999 Federico Rausa che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore in uscita del Lanusei che nel frattempo ha preso il terziono sinistro classe 1999 Edoardo Righetti.

Ultimo aggiornamento: 17:00

