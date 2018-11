Vis Artena, Angelucci: «Abbiamo i piedi per terra»

La Vis Artena (18 punti e quinto posto nella classifica avulsa) si appresta ad affrontare nel prossimo turno in trasferta l'Anzio 1924, gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone G. Il direttore sportivo della Vis Artena, Andrea Angelucci, traccia un bilancio di questa prima parte di stagione: «Aver approcciato la categoria in maniera positiva non fa altro che darci la forza per continuare così come stiamo facendo, consapevoli dei mezzi che abbiamo, consapevoli delle difficoltà che abbiamo e consapevoli che con il mercato di riparazione possiamo fare discorsi diversi da quelli che avremmo potuto fare a inizio anno. Piedi ben saldi a terra, obiettivo che non cambia, però con la consapevolezza dei propri mezzi».

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA