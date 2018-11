© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un episodio apparentemente simile a quello che l’anno scorso fece molto rumore in Prima categoria con l’esclusione (poi tramutata in sei punti di penalizzazione) della Roma VIII. L’arbitro del match di Promozione andato in scena stamattina al Francesca Gianni di San Basilio tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova è stato aggredito da alcuni tifosi alla fine dell’incontro. La squadra di casa aveva perso 3-2 subendo la rimonta della formazione ospite che nei minuti finali (e dopo il gol del 2-2) aveva potuto giocare con la doppia superiorità numerica a causa di due espulsioni per proteste.Il gol del decisivo 3-2 realizzato dall’Atletico Torrenova in pieno recupero ha evidentemente esasperato gli animi di qualche “tifoso”: qualcuno è riuscito a scavalcare il cancello d’ingresso agli spogliatoi e si è scagliato contro il direttore di gara Riccardo Bernardini della sezione di Ciampino, colpendolo e facendo cadere violentemente a terra. Dopo la fuga degli aggressori, è stato decisivo l’intervento del preparatore atletico del Torrenova Yuri Alviti che ha tolto la lingua dalla gola al direttore di gara salvandogli probabilmente la vita. Nei minuti successivi sul posto sono arrivate diverse pattuglie delle forze dell’ordine e anche l’ambulanza per prestare all’arbitro i soccorsi del caso.La società Virtus Olympia ha diramato un comunicato pochi minuti fa: “La Virtus Olympia SB si dichiara estranea ai fatti accaduti nella giornata di oggi, al termine del match contro l'Atletico Torrenova svoltosi al Francesca Gianni. La società è profondamente rammaricata per l'aggressione perpetrata ai danni del direttore di gara, un episodio che con il calcio non hanno nulla a che vedere. Le recinzioni che delimitano l’area tecnica, accessibile solo e soltanto a staff e terna arbitrale, sono state scavalcate da questi individui totalmente estranei al nostro club. La società ci tiene inoltre a precisare che, come da prassi, prima della sfida era stata avanzata richiesta agli organi competenti per la presenza delle forze dell'ordine. Una volta accaduto l’episodio di violenza, la Virtus Olympia SB ha immediatamente soccorso il giovane arbitro effettuando le chiamate ad ambulanza e polizia. Condannando fermamente quanto accaduto, la società nella figura del presidente Daniele Giovannoni rivolge i migliori auguri di rapida guarigione al signor Bernardini di Ciampino, mettendosi a disposizione degli organi di giustizia sportiva garantendo la massima collaborazione affinché siano individuati i responsabili”.