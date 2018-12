© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è aria di cambiamenti alla Virtus Nettuno, reduce dall'ottimo risultato ottenuto sul campo del Pomezia, una delle squadre considerate favorite per il successo finale (anche se ora non più tanto). Il club biancazzurro ha lasciato partire alcune elementi, scegliendo di puntare molto (o tutto?) sui giovani del proprio vivaio, che si stanno rivelando come delle piacevoli sorprese del girone B (e non solo) dell'Eccellenza. Al punto che tre di essi sono nel mirino delle Rappresentative Regionali Juniores e Allievi.Lascia Nettuno Matteo Mortaroli, centrocampista esterno del '96 che torna alla Cynthia 1920, dove è già stato in altre due coassioni (intervallate dall'esperienza alla Crecas di Palombara). Anche Lorenzo Di Mario (classe '99) lascia la Virtus per salire di qualche chilometro e vestire la maglia dell'Unipomezia. Di Mario ha giocato appena 37' in Eccellenza. Come Di Mario, salutano la compagnia anche altri due giovani: Flavio Torcolacci (anche lui cresciuto nella Dilettanti Falasche) e il portiere Marco Lorello ('99); il primo va al Lavinio Campoverde, il secondo al Real Latina, in Promozione.