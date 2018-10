In pochi si aspettavano questo inizio zoppicante della Virtus Divino Amore, compagine lazione che disputa il campionato di Prima Categoria. Un solo punto nelle prime quattro giornate, un bottino molto magro che sicuramente non fa piacere a mister Lattanzio. L'attaccante Rosario Valente però non fa drammi: "Non ci aspettavamo questo partenza a rilento, però non possiamo dire che stiamo facendo bene. Dobbiamo un po' muovere la nostra classifica, facendo punti a ogni partita, solo così possiamo cambiare le cose. Stiamo giocando comunque bene, ma le disattenzioni di troppo ci costano poi la partita, come è successo nell'ultma gara contro la Real Velletri".

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA