Virtus Divino Amore ufficiale: Andrea Fagiolo è il nuovo allenatore

Nei giorni scorsi la Virtus Divino Amore ha ufficializzato la separazione da mister Paolo Lattanzio che per motivi personali ha dovuto lasciare la panchina. Al suo posto il club capitolino ha optato per un tecnico che conosce benissimo l’ambiente per aver guidato la formazione dei Giovanissimi regionali B nella passata stagione, vale a dire mister Andrea Fagiolo che ha esordito col botto strappando tre punti preziosissimi e il primo successo stagionale sul difficile campo della Nuova Canarini Rocca di Papa. L’ultima esperienza tra i grandi era stata quella alla Virtus Pomezia, anche allora subentrando in corsa in Prima categoria.

Ultimo aggiornamento: 17:18

