Virtus Divino Amore, Trevisani: «Ci risolleveremo»

Stevano Trevisani, è un giocatore chiave appartenente alla vecchia guardia della Virtus Divino Amore. Il calciatore centrale, classe 1991, Al "Millevoi" è un veterano e conosce la tempra di molti suoi compagni di squadra. «Non siamo una squadra che molla facilmente: sappiamo che quest’anno la stagione è molto complicata, ma siamo tutti sicuri di riuscirci a salvare. E sarà come vincere un campionato visto tutte le difficoltà che questo club ha vissuto in estate». Quando parla di salvezza Stefano Trevisani (fratello minore del capitano Alessandro) lo fa pensando a quella diretta. «Assolutamente sì. In questo momento saremmo fuori dalla zona play out con cinque punti in più. Mancano tante partite e crediamo fermamente di poterci tirare fuori da questa situazione».

