Virtus Divino Amore, Trevisani: «Abbiamo portato a casa un risultato importante»

La Virtus Divino Amore è tornata a sorridere coi tre punti. La compagine di mister Fagiolo ha avuto la meglio dinanzi ai propri tifosi contro la Nuova Canarini Rocca di Papa: un successo fondamentale che permette ai capitolini di abbandonare l’ultimo posto in classifica. «Siamo riusciti a fare una prestazione molto positiva a livello di collettivo – esulta capitan Alessandro Trevisani – Tutti coloro che sono scesi in campo hanno dato un contributo importante e così abbiamo portato a casa un risultato fondamentale. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio con un gol di Marino sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi nella ripresa è arrivato il raddoppio con un rigore di Mancini. Il Rocca di Papa, nonostante una tranquilla posizione di classifica, non ci ha regalato nulla e fino al gol del raddoppio ha provato a cercare il pareggio pur senza creare grandi pericoli».

