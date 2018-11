Virtus Divino Amore, Randò: «La squadra deve reagire»

Il Virtus Divino Amore è il fanalino di coda del campionato di Prima Categoria nel girone G con un solo punto conquistato in cinque partite disputate. Nell'ultimo match la banda di mister Lattanzio ha ceduto il passo alla Città di Pomezia che ha vinto in trasferta per 4-0. Il vicepresidente Sergio Randò analizza il periodo no della squadra: «Ma il risultato è sicuramente eccessivo per i valori che si sono visti in campo. Non credo ci siano quattro reti di differenza tra noi e loro e infatti nella prima parte di gara c’è stato equilibrio, poi nel secondo tempo il risultato si è sbloccato e la nostra squadra non è stata in grado di reagire. Credo che in questo momento il gruppo sia un po’ timoroso e si abbatta alle prime difficoltà, ma è chiaro che bisogna fare qualcosa in più per non compromettere la classifica».

