Virtus Divino Amore, Fazio: «La nostra prova è stata incoraggiante»

La Virtus Divino Amore ha sfiorato il colpo grosso contro il Centro Sportivo Primavera ma alla fine il match è finito 4-2 per gli ospiti. A parlare della gara ci pensa Ivan Fazio, centrocampista classe 1986, indisponibile per l'occasione ma ha incitato i suoi compagni dalla tribuna: «I ragazzi hanno fatto una buona prova, sicuramente migliore di quella precedente contro la capolista Indomita Pomezia. Siamo andati sotto e poi siamo stati capaci di ribaltare il risultato grazie a una doppietta di Ascenzi, rientrato proprio domenica: un giocatore fondamentale per questo finale di stagione, così come Cuozzo. Nella ripresa il Cs Primavera ha fatto pesare la maggiore qualità complessiva e ha portato a casa la vittoria, ma la prova della Virtus Divino Amore è stata incoraggiante»

Ultimo aggiornamento: 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA