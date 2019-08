© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia breve ma significativa, importante. In solo cinque stagioni la Virtus Ardea è riuscita nell’impresa di un triplo salto, partendo dalla Terza Categoria per arrivare alla Promozione. La società ardeatina, nata nel 2014 dall’idea del presidente Roberto Stazi di riportare in alto il nome del paese di Ardea accostato ad una prima squadra, ha potuto usufruire del ripescaggio in Promozione grazie al terzo posto ottenuto nello scorso di campionato di Prima Categoria nel girone C alle spalle di Indomita Pomezia e CS Primavera. Fino all’ultimo la Virtus Ardea ha dovuto aspettare l’ufficialità, avvenuta lo scorso 4 agosto in seguito al ripescaggio in serie D di Pomezia e Città di Anagni.«C’è molta euforia, i propositi sono ottimi, entriamo nel calcio che conta – commenta il presidente Stazi – L’obiettivo chiaramente è quella di raggiungere una salvezza tranquilla e vogliamo toglierci qualche soddisfazione. Il piccolo svantaggio è quella di avere avuto l’ufficialità del ripescaggio solamente una settimana fa, ma abbiamo già iniziato la preparazione atletica (il 5 agosto) e stiamo valutando i profili under perché da questo punto di vista siamo indietro rispetto alla maggior parte della società che erano certe della categoria».Al momento l’unico acquisto ufficiale è il centrocampista Mozzi dal Gavorrano, ma il presidente Stazi riparte con ferma convinzione dall’ossatura del gruppo che bene ha fatto in Prima Categoria, tra cui Vona, Caratelli, Coco, Mancini Daniele, D’antimi, Draisci e Fazio.«Il nostro pregio è quello di valorizzare i ragazzi che sono in cerca di rilancio e credono nel nostro progetto – sottolinea Stazi - Siamo una società con i vecchi valori, crediamo nel senso di appartenenza alla maglia e puntiamo a fare star bene i nostri ragazzi».Sulla panchina confermatissimo il tecnico Andrea Del Grosso, mentre la novità sarà l’ingresso nell’organigramma societario della figura del direttore sportivo ricoperta da Spartaco Di Placido. Un’altra novità riguarda la struttura di gioco per allenamenti e gare interne di campionato che sarà la “Pineta dei Liberti”, grazie all’accordo raggiunto con il presidente dell’Aprilia Racing Club, Antonio Pezone.