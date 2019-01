Violanza stadi, Salvini: «Stop partite è sconfitta del calcio»

«Sono convinto che chiudere le curve e sospendere le partite per colpa di pochi delinquenti sia la sconfitta del calcio». Lo ribadisce su Twitter il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo che il Napoli ha confermato l'intenzione di fermarsi in caso di cori razzisti durante le sue partite. «Dedicherò tutto me stesso - aggiunge il ministro - per sradicare la violenza dentro e fuori gli stadi, che devono rimanere luoghi colorati e di sana passione sportiva».

