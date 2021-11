Violenza contro le donne, la Roma lancia la campagna '1-5-2-2 #SaveTheTactic'

In vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Roma rinnova il proprio impegno nel contrasto al fenomeno attraverso il lancio dell’iniziativa '1-5-2-2 #SaveTheTactic'.

José Mourinho e i capitani Lorenzo Pellegrini ed Elisa Bartoli si sono fatti portavoce della nuova campagna del Club giallorosso per continuare a tenere accesi i riflettori sull’importanza della richiesta di aiuto per uscire dalla violenza: «Sono davvero orgogliosa di vedere la Roma ancora una volta in prima linea in una campagna di sensibilizzazione su un tema così importante. È un privilegio – spiega Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile - essere parte di questa iniziativa e sono certa che anche questa volta i tifosi si ritroveranno uniti in questa importante causa». L’1-5-2-2 non è la nuova tattica con cui scenderanno in campo le squadre giallorosse, ma il numero da chiamare se si è vittime di violenza o stalking. Il 1522 è infatti il servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Un numero gratuito, attivo 24 ore su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Il Club ha deciso di destinare il 50% dell’incasso di Roma-Zorya, gara di Conference League che si giocherà il 25 novembre, alla fondazione Roma Cares, impegnata a realizzare percorsi formativi per le donne vittime di violenza. Calciatrici e calciatori, inoltre, indosseranno una maglia con una patch dedicata alla campagna. Le maglie indossate andranno poi all’asta, il cui ricavato verrà devoluto a Roma Cares