27 Maggio 2021

di Roberto Salvi

(Lettura 2 minuti)







PAGELLE VILLARREAL

RULLI 7.5

Gran rigore e para quello di De Gea.

FOYTH 6.5

Non si perde mai, dà tutto.

ALBIOL 6

Prestazione lucida, ma va in affanno quando lo United trova il pari.

PAU TORRES 7

Sfiora il gol di testa, poi ne salva uno su tiro di Cavani.

PEDRAZA 6

Spinge meno di quanto dovrebbe.

YEREMI PINO 6

Quando esce palla al piede è ordinato.

CAPOUE 6.5

Impetuoso e infatti si becca il giallo.

DANI PAREJO 7.5

Pericoloso nei calci piazzati. Dal suo piedino arriva il vantaggio del Villarreal.

TRIGUEROS 6.5

Uno degli ultimi ad arrendersi.

BACCA 6

Una rabona e tanta grinta.

GERARD MORENO 8

Serata speciale per il 30esimo gol stagionale, il numero 82 con la maglia del Villarreal. Raggiunge Giuseppe Rossi nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club spagnolo.

COQUELIN 6

Entra al posto di Bacca, ma non fa molto.

GASPAR 6

Trasforma un ottimo rigore.

ALBERTO MORENO 6

Un ex Liverpool per abbattere lo United.

PACO ALCACER 6

Dà il suo contributo.

EMERY 8

Il suo Villarreal trionfa. È la quarta Europa League della sua carriera.

PAGELLE MANCHESTER UNITED

DE GEA 5.5

Sbaglia il rigore decisivo.

WAN-BISSAKA 6

Cerca di fare il possibile dalle sue parti.

LINDELOF 5

È lui a sbagliare sul gol di Gerard Moreno.

BAILLY 6

Non è facile andargli via in velocità.

SHAW 6.5

Crea scompiglio con un diagonale che taglia l’area

POGBA 6

Fa leggermente meglio in fase offensiva.

MCTOMINAY 6.5

Presente in ogni zona del campo.

RASHFORD 5.5

Si vede poco.

BRUNO FERNANDES 5

Il grande assente della finale.

GREENWOOD 6.5

Cresce col passare dei minuti, dopo un primo tempo opaco.

CAVANI 7

Discute molto in campo, ma da centravanti vero firma il pari.

FRED 6

Prova a ribattere colpo su colpo.

SOLSKJAER 6

Beffato ai rigori dal Villarreal.