Villarreal-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv e in diretta streaming

Lunedì 13 Settembre 2021, 17:50

Per il terzo anno di fila, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini si giocherà la Champions League. Quella che, erroneamente, si pensava fosse una meteora del calcio, si conferma anno dopo anno una promessa mantenuta. Anche se, ed è doveroso dirlo, in Serie A, questa stagione, non è iniziata proprio nel migliore dei modi. Prima il pareggio contro il Bologna, poi la sconfitta contro la Fiorentina, costringono i bergamaschi lontani dai primi posti delle altre, agguerrittisime. Ma dicevamo, la coppa dalle grandi orecchie. Chi li aspetta non è proprio una squadra qualsiasi, anzi. Non avrà il fascino di Real Madrid e Liverpool, avversarie mercoledì di Inter e Milan, ma è il gruppo che, a fine maggio scorso, ha portato a casa l'Europa League, contro il Manchester United, tra l'altro: il Villarreal.

Villarreal-Atalanta, le probabili formazioni

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Capoue, Trigueros, Parejo; Gerard Moreno, Dia, Pino. All. Emery

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi Zapata. All. Gasperini

Dove vederla in tv e in diretta streaming

La sfida tra Villarreal e Atalanta delle 21 verrà trasmessa in diretta da Sky. Canali di riferimento sui quali sarà possibile vedere la partita, Sky Sport (numero 253 del satellite; 484 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (204 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la diretta del match anche in streaming attraverso il servizio SkyGo, utilizzabile su dispositivi come pc o notebook (in questo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma), o attraverso smartphone e tablet scaricando l'apposita app.

Un'alternativa è rappresentata da Now, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre agli utenti che acquistano il pacchetto Sport, la possibilità di assistere alle sfide di Champions League. La terza soluzione è rappresentata dalla novità Mediaset Infinity che trasmetterà in diretta streaming tutte le partite di Champions League acquisite e trasmesse da Sky.