Villar, auto rubata sotto casa: «È dei miei genitori, aiutatemi a trovarla»

Lunedì 13 Settembre 2021, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 14:45

Mentre tutto il mondo Roma - giocatori, allenatore (Special-mente lui) e tifosi - era impegnato prima a guardare, poi a festeggiare la vittoria nella partita contro il Sassuolo e la vetta della classifica della Serie A, qualcun altro ha pensato bene di presentarsi sotto casa di Gonzalo Villar, centrocampista giallorosso e spagnolo, e rubare ai genitori la macchina con cui, il giorno dopo, sarebbero dovuti tornare a casa, in Spagna. A darne notizia è stato, ovviamente, il calciatore di José Mourinho che, con un post sui social, ha lanciato un appello per essere aiutato nel ritrovare l'auto smarrita.

APPROFONDIMENTI SPECIAL STAR Mourinho: la stampa estera lo incensa SPORT Serie A, Milan e Roma a punteggio pieno LA FESTA La corsa di Mourinho fa il giro del mondo

Villar, l'appello sui social per la macchina dei genitori

«Ciao a tutti. Volevo farvi sapere che ieri notte hano rubato la macchina dei miei genitori parcheggiata sotto casa mia - scrive Villar su Twitter -. Stamattina quando sono andati a prenderla per tornare in Spagna purtroppo non c’era. Se sapete qualcosa… Grazie!». L'episodio non è isolato, ovviamente (e ne sa qualcosa anche Joaquin Correa, per dire), la speranza è però che tutto si risolva. Al più presto. Come è già successo alla madre del suo compagno di squadra Nicolò Zaniolo. Francesca Costa, dopo il ritrovamento, ha ringraziato pubblicamente su Instagram gli autori del gesto. Ecco, si potrebbe rifare.