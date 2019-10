Villalva e quel sombrero a Falcao: "Indimenticabile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un esteta del futsal. E' considerato così Eduardo Javier Villalva, conosciuto da tutti come Edu, nazionale argentino classe '93 che dal 2016 veste la maglia albiceleste. Il colpaccio di mercato della Cybertel Aniene, che ieri ha passato il secondo turno di Coppa Divisione dopo i calci di rigore contro l'Olimpus, ha ben più di quarantamila follower sul suo profilo ufficiale di instagram. Il motivo? Un sombrero a Falcao in un Brasile-Argenina che non è mai un'amichevole. Da quel giorno, Edu, è diventato un vero e proprio personaggio pubblico, in campo e nelle reti televisive argentine. Oggi non parla ancora bene italiano ma gioca con grande classe, questo è certo."Ho tanti follower ma non sono famoso (ride, ndr). I seguaci sono aumentati con le varie convocazioni in Nazionale e soprattutto in occasione di una particolare giocata con la maglia albiceleste contro il Brasile, su Falcao. Un momento che non dimenticherò mai"."Ho sempre seguito il campionato italiano su internet e questa era un'esperienza che non vedevo l'ora di fare e a cui tengo molto. Parecchi miei connazionali che hanno giocato in Italia mi avevano preparato alla competitività della Serie A e questo è stato un motivo in più per accettare questa sfida. Volevo mettermi alla prova"."Dal punto di vista fisico forse non è utile perché preferivo trovare continuità, ma dal punto di vista tattico mi permetterà di inserirmi meglio nel gioco di squadra. Certamente dobbiamo crescere quindi avremo tempo per lavorare bene in questi giorni".