Villalba, un punto soltanto sul campo della Vigor Perconti

Un punto per uno al Centro Sportivo della Vigor, tra la Perconti e il Villalba. Un punto che serve a poco ai padroni di casa (impegnati a tenersi lontani dalla zona play-out) e che consente invece al Villalba di stazionare a centro classifica, arrivando alla semifinale di ritorno della Coppa Italia, in programma mercoledì pomeriggio al Villalba Stadium. Dopo un primo tempo giocato senza grandi sussulti dalle due squadre (una sola occasione gol per il Villalba), nella ripresa la gara si è accesa.E' stato Belvisi, del Villalba, a sbloccare il match all'11 della ripresa, legittimando così una piccola supremiazione dei biancorossoblu. Un vantaggio che è durato una ventina di minuti, perché dopo due giri di lancette dopo la mezz'ora è arrivato il gol del pareggio, segnato da Menicucci su calcio di rigore. Il pareggio, però, anzichè tranquillizare la Vigo l'ha innervosita, al punto che cinque mintui dopo l'uno a uno è arrivato il rosso a Balzani, punito per gioco pericoloso sull'avversario. Alla fine del match, altro rosso ai rossoblù, stavolta mostrato al tecnico della Vigor Bellitanti, reo di aver protestato con eccessiva foga.