Villalba, un mercoledì nero: ko in Coppa e gara persa contro l'Almas

E' stato un mercoledì per il Villalba Ocres Moca. Che mette un piedi fuori dalla Coppa Italia e si vede togliere un punto in classifica dal giudice sportivo. I biancorossoblu, che domenica hanno riacciuffato il pareggio nel recupero, sono stati sconfitti 2-0 dal Casal Barriera, nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra tiburtina è andata sotto nel primo tempo, con il gol segnato dal giallonero Zanzucchi, per poi subire la seconda rete (che potrebbe essere decisiva ai fini dell'eliminazione) nel recupero del secondo tempo, rete messa a segno da Fichera. C'è da dire che il villalba ha pagato anche dazio alla sfortuna, avendo prima colpito una traversa sullo zero a zero, e poi il palo sul risultato di 1-0 per il Casal Barriera. Tra quindici giorni, il ritorno all'Ocres Moca, dove servirà vincere con tre gol di scarto per passare il turno.Poco prima del fischio d'inizio del match, il Villalba aveva anche avuto conferma a quanto era trapelato nei giorni scorosi, dopo il reclamo presentato dall'Almas Roma per la gara della seconda giornata,pareggiata 1-1 ma ora trasformata in 3-0 a favore dei romani. Il giudice sportivo del CR Lazio, Ernesto Milia, dopo aver esaminato il reclamo fatto pervenire dall'Almas Roma, che contestava la regolare partecipazione alla gara del calciatore Simone Pomposelli, in quanto lo stesso doveva ancora scontare un residuoo di squalificat adella scorsa stagione.Pertanto, è stato deciso di accogliere il reclamo proposto dall'Almas Roma, e di punite il Villalba Ocres Moca con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre a squalificare per una ulteriore giornata di gara lo stesso calciatore Simone Pomposelli, che dunque domenica non potrà scendere in campo.