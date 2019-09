© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’impresa vana. Flavio Provaroni, ex portiere classe 1994 che in estate è passato dalla Cavese al Villalba, ha parato due calci di rigore, ma non è riuscito ad evitare la sconfitta della sua squadra. La Vigor Perconti si è imposta all’Ocres Moca per 3-1 e per i tiburtini (zero punti dopo due partite) la classifica piange ancora. «Avrei preferito non parare nessun penalty, ma portare a casa dei punti – dice il portiere – Ma sono certo che ci rialzeremo perché questa squadra ha dei valori importanti».Provaroni parla della sua impresa personale. «Non mi era mai successo di parare due penalty, anche se qualche volta in carriera qualcuno mi ha tirato addosso – scherza – Con la Cavese ne ho parati due l’anno scorso, ma in generale penso che se l’attaccante tira in maniera perfetta non ci sia nulla da fare. Ieri, comunque, sono stato un po’ sfortunato in occasione del primo rigore respinto perché il pallone è tornato tra i piedi dell’attaccante avversario che l’ha ribadito in rete, mentre il secondo pensavo potesse darci la scossa: eravamo sullo 0-1 e invece poco dopo la Vigor Perconti ha raddoppiato comunque e di fatto ha chiuso la partita».Provaroni conclude parlando del suo approdo al Villalba. «Mi hanno cercato il mister Leone e il direttore Angelucci, per metterci d’accordo ci abbiamo messo poco. D’altronde questo è uno dei club più seri e ambiziosi della nostra regione, anche per questo sono certo che la nostra classifica cambierà presto. Volevo fare un grande in bocca al lupo a Edoardo Giustini che ha subito un grave infortunio al ginocchio: giocheremo anche per lui».