Corre ai ripari il Villalba, finito in una situazione di classifica, nel girone A dell'Eccellenza, tutt'altro che tranquilla. La squadra del patron Pietro Scrocca, appena tornata nel principale campionato regionale, ha piazzato un paio di colpi sul mercato di riparazione, che si è aperto sabato scorso. Si tratta del difensore centrale Danilo Ranieri, che ha lasciato la Lupa Roma (2 sole presenze in serie D quest'anno) per accettare un ruolo da titolare nel Villalba. Insieme a Ranieri, che ha giocato la scorsa stagione nella Serpentara Bellegraolevano, al centro sportivo Ocres Moca arriva anche Lorenzo Sforza, un classe 2000 che era tesserato per la Polisportiva S.Angelo Romano. I due ultimi arrivati, si aggiungono a Matteo Valentini, centrocampista del '96 che già domenica scorsa è sceso in campo nella gara persa 3-0 in casa contro l'Unipomezia. © RIPRODUZIONE RISERVATA