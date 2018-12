Boccata d’ossigeno per il Villalba che torna alla vittoria dopo oltre un mese. L’ultimo successo, la formazione biancorossoblu, lo aveva ottenuto lo scorso 4 novembre, espugnando il campo del Montespaccato. In mezzo due pareggi e due sconfitte. Anche stavolta la vittoria è corsara, conquistata sul campo del Valle del Tevere, fino ad oggi seconda forza del girone. La vittoria è arrivata grazie alla rete di Federico Giulitti, l’attaccante arrivato pochi giorni fa alla corte di mister Leone, dopo essersi svincolato dal Pro Calcio Tor Sapienza. Il gol, siglato al quarto d’ora della ripresa, è stato propiziato dal perfetto servizio dell’ex di turno Edoardo Fagioli. Il Villalba sale così a 14 punti e prima della sosta natalizia ospiterà in casa il Civitavecchia 1920, penultimo in classifica a quota 8. © RIPRODUZIONE RISERVATA