Una seconda parte di stagione che lo ha visto “spettatore forzato” e ora l’occasione per tornare a fare quello che più gli piace. Lorenzo Regis, attaccante classe 1987, vuole mettersi alle spalle la parentesi (interrotta anzitempo) con la maglia dell’Unipomezia ed è pronto a dare il massimo con quella del Villalba.«Non vedo l’ora di cominciare – dice la punta - L’anno scorso, dopo il passaggio a dicembre dal Campus Eur al Pomezia, sono stato “tagliato” dalla rosa della formazione pometina il 23 gennaio, dopo la semifinale di Coppa Italia persa contro il Team Nuova Florida. Tra l’altro l’Unipomezia aveva sbandierato la volontà di rispettare comunque gli accordi presi sul rimborso e invece non ho sentito più nessuno. Dispiace perché a fine gennaio avevo comunque segnato nove reti e quindi c’era la prospettiva di chiudere l’annata con un buon bottino personale, ma per situazioni che non sono dipese dalla mia volontà non è stato possibile. Da allora ho partecipato ad alcuni tornei di calciotto e mi sono allenato con una squadra di Promozione vicino casa, d’altronde dal punto di vista del lavoro fisico sono piuttosto maniacale. Chiaramente il campo è un’altra cosa e quindi non vedo l’ora di iniziare la preparazione col Villalba, società molto seria che ha sempre rispettato gli impegni e vuole cercare di fare ancor meglio rispetto alla stagione appena messa alle spalle».Il suo approdo nel club tiburtino è dovuto anche alla forte “spinta” di Diego Leone. «Col mister abbiamo lavorato assieme qualche stagione fa per sei mesi al Santa Maria delle Mole e in quel periodo sono riuscito a segnare undici gol. Da allora è nato un ottimo rapporto e la sua presenza per me è una garanzia. Ambizioni? L’obiettivo è quello di una tranquilla salvezza, ma sono arrivati giocatori importanti e possiamo toglierci delle belle soddisfazioni».