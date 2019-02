© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato un mercoledì intenso per il calcio dilettante laziale. Oltre al turno infrasettimanale del girone G di serie D e alla Coppa Italia di Promozione, si è giocato anche un importante recupero di campionato in cui il Villalba ha conquistato tre punti pesantissimi battendo 2-1 l’Eretum Monterotondo. Protagonista dell’incontro è stato Flavius Prioteasa, attaccante classe 1990 autore di una splendida doppietta.«E’ stata una vittoria molto importante nella nostra rincorsa alla salvezza diretta – spiega la punta – E tra l’altro eravamo anche andati sotto nel primo tempo per un gol piuttosto rocambolesco, ma già prima dell’intervallo avevamo pareggiato su calcio di rigore. Poi nel secondo tempo è arrivato il gol del vantaggio e a seguire abbiamo stretto i denti, difendendo il prezioso risultato». Per l’attaccante nativo di Bals (Romania) sono undici i centri in campionato.«Mi sto togliendo qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di quelli che non mi reputavano un giocatore di Eccellenza: evidentemente la posso fare… Comunque qui a Villalba sto benissimo, ormai è il mio terzo anno: ho trovato una società serissima come non ce ne sono molte nel Lazio». La squadra tiburtina sta viaggiando ad un buon passo. «Con l’arrivo di mister Diego Leone il nostro andamento è migliorato sensibilmente. Ha saputo toccare i tasti giusti e ha aggiustato alcune situazioni, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia: basta poco per essere di nuovo risucchiati nelle zone basse della classifica».