Il Villalba di Diego Leone è tornato a ruggire in casa dell’Unipomezia. La vittoria mancava dal 17 febbraio (1-0 in casa del Montalto), da quel momento i tiburtini hanno attraversato un periodo no con quattro sconfitte e un pareggio: «Nella sfida contro l’Astrea per con un sonoro 5-1 abbiamo accusato il colpo – commenta il tecnico Leone- Non era mai successo di subire quattro reti in 18’ minuti e c’è stato un contraccolpo psicologico nelle partite successive dove non siamo riusciti ad esprimerci secondo le nostre qualità».L’autostima, però, è tornata nell’ultimo turno di campionato con il prestigioso 2-0 firmato Bari-Scotto Di Clemente ai danni dell’Unipomezia, formazione che all’inizio del campionato era accreditata come principale candidata alla vittoria del girone A ma sorprendentemente è stata tagliata fuori dai giochi: «Siamo stati bravi a far valere le maggiori motivazioni rispetto all’avversario che ormai aveva poco da giocarsi – afferma Leone - Abbiamo fatto una prestazione da grande squadra, siamo riusciti a sfruttare al meglio le occasioni concedendo anche poco a un attacco importante come quello dell’Unipomezia. Sicuramente l’espulsione di Ramcescki ci ha concesso maggiori spazi, ma siamo stati bravi a noi capitalizzarli. E’ una vittoria che ci dà morale per questo finale di campionato dove manca veramente poco per essere sicuri della salvezza».Il Villalba avrà la possibilità nel turno infrasettimanale di mercoledì di ottenere la matematica della salvezza nel match contro il Ronciglione, squadra in piena lotta play out: «Contro i viterbesi dovremo assolutamente ottenere un successo che ci garantirà la tranquillità per la permanenza nella categoria». In caso dei tre punti la formazione di Leone chiuderà i giochi con 3 giornate di anticipo.