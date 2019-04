© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con due giornate di anticipo il Villlaba può festeggiare la salvezza. Nonostante la sconfitta per 2-0 in casa contro la Valle del Tevere, che passa in secondo piano grazie al pareggio tra Cynthia e Atletico Vescovio, che ha consentito a tiburtini di essere aritmeticamente salvi. L’uomo in più dei tiburtini può essere considerato senza dubbio il tecnico Diego Leone, un veterano del calcio laziale che vanta un curriculum molto importante tra cui le due coppe Italia di Promozione conquistate con il Tor Sapienza e successivamente con la Lepanto e la storica doppietta da allenatore del Santa Maria delle Mole, portato nel giro di due anni dalla Promozione in Serie D.La precedenza esperienza del tecnico era stata nella passata stagione con il Monte Grotte Celoni, dove aveva ottenuto la salvezza in Eccellenza, e il bis è arrivato anche questa volta sulla panchina del Villalba. Ad analizzare la gara contro la Valle del Tevere e l’obiettivo raggiunto sono arrivate le parole dello stesso Leone: «Al di là del risultato sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo giocato prima in 10 e poi in 9 uomini per delle scelte arbitrali discutibili ma sulle quali non voglio soffermarmi per evitare polemiche. La squadra, però, è stata sempre in partita, ci ha messo il cuore, il gol del 2-0 è arrivato al 96’ ed è segnale di aver lottato fino alla fine. Pur perdendo festeggiamo ugualmente la salvezza matematica con due giornate d’anticipo, un traguardo positivo per una società al primo anno di Eccellenza. Da quando sono subentrato a dicembre siamo riusciti a creare le basi per raggiungere questo obiettivo che è pienamente meritato per i ragazzi che hanno lavorato benissimo e hanno dato sempre tutto sul campo».Il cammino del Villalba è stato molto particolare e rocambolesco. L’arrivo di Leone nel corso della stagione ha portato all’inizio ben cinque successi consecutivi, poi nelle restanti gare sono arrivati cinque sconfitte, due pareggi e un solo successo (quello contro l’Unipomezia). Oltre che per meriti propri, la salvezza è arrivata anche attraverso i ritmi non di certo irrestibili delle inseguitrici. Il Villalba, però, si è fatto trovare pronto in ogni occasione e raccoglie quanto di buono ha costruito nel primo anno di Eccellenza. Le ultime due partite serviranno a chiudere in bellezza la stagione, ma il pensiero già inizia a volgersi verso il prossimo campionato e Leone è convinto che a Villalba ci siano tutti i presupposti per proseguire la sua avventura: «Cercheremo di finire il campionato in positivo, poi valuteremo per il futuro. La volontà è quella di rimanere, mi sono trovato benissimo a collaborare con la società e con tutto l’ambiente. C’è uno staff dirigenziale molto serio e preparato che non ti fa mancare nulla e ti mette nella condizione di lavorare al meglio. Ci confronteremo e vedremo di pianificare il futuro sia sul piano tecnico ma anche sotto altri punti di vista. Essendo subentrato in corsa sulla panchina del Villalba, non ho potuto programmare la stagione dall’inizio, e sicuramente mi piacerebbe avere voce in capitolo».