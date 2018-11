© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha firmato una rete pesantissima a una manciata di minuti dal termine. Andrea Zanoletti, trequartista classe 2000 del Villalba, ha regalato ai ragazzi di mister Mauro Ferranti una vittoria fondamentale sul campo del Montespaccato domenica scorsa. Una rete festeggiata con una pazza esultanza (con tanto di maglia tolta e conseguente cartellino giallo), ma il suo secondo sigillo in campionato (l’altro realizzato all’Eretum, a cui bisogna aggiungere anche un gol in Coppa) è stato davvero molto importante. «Ogni mia rete la dedico a nonno Salvatore, che è scomparso da un po’ di tempo e a cui ero legatissimo».Il 2-1 di Montespaccato, secondo Zanoletti, può far cominciare un nuovo campionato per il Villalba. «Questa vittoria può darci entusiasmo e autostima, può rappresentare una svolta e ci può far sbloccare. Non meritiamo l’attuale classifica, siamo un gruppo valido che sa giocare a calcio». Il giovane trequartista, cresciuto nella Nuova Tor Tre Teste (l’anno scorso col club capitolino ha giocato con Allievi e Juniores Elite), ha sempre giocato da titolare in questa prima esperienza in Eccellenza. «Il salto è importante e si sente, ma per me questa è un’avventura molto formativa e spero di continuare a crescere. Il sogno? Magari arrivare tra i professionisti».Ad aiutarlo nel suo percorso, oltre a società e staff tecnico, ci sono gli “over” del Villalba. «Tutti i compagni sono disponibili e mi danno consigli, ma in particolare Flavio Prioteasa mi sta aiutando tantissimo e io “rubo con gli occhi” da lui negli allenamenti e nelle partite». Domani Zanoletti e il Villalba torneranno in campo per la sfida di ritorno degli ottavi di Coppa Italia contro l’Arce che all’andata s’è imposto per 1-0 all’Ocres Moca.